10 очок Михайлюка допомогли Юті обіграти Бруклін, Лейкерс дотиснули Торонто
Бостон розгромив Вашингтон
близько 1 години тому
Бруклін – Юта / Фото - Yahoo
5 грудня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися п'ять матчів.
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Бостон 101:146 (26:32, 33:34, 27:43, 15:37)
Філадельфія – Голден Стейт 99:98 (30:10, 26:24, 24:32, 19:32)
Бруклін – Юта 110:123 (29:20, 29:29, 32:32, 20:42)
Торонто – Лейкерс 120:123 (26:31, 32:36, 40:33, 22:23)
Новий Орлеан – Міннесота 116:125 (30:35, 32:27, 28:26, 26:37)