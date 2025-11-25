Юта Михайлюка програла черговий матч в НБА, українець не виблискував
Український легіонер Джаз провів на майданчику 20 хвилин
близько 7 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Український атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк вийшов у старті на матч регулярного чемпіонату НБА проти Голден Стейт.
Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин, набрав 2 очки, 3 підбирання та 2 передачі.
Голден Стейт переміг з рахунком 134:117.
За 17 матчів сезону Михайлюк у середньому набирає 9,3 очка, 2,5 підбирання, 2,1 передачі.
