Михайлюк провів результативний матч за Юту
Українець цього разу не вийшов у стартовому складі
близько 1 години тому
Святослав Михайлюк
У регулярному чемпіонаті НБА Юта на виїзді поступилася Торонто з рахунком 100:107.
З лавки запасних на майданчик виходив український атакувальний захисник Святослав Михайлюк.
Михайлюк провів на майданчику 30 хвилин, упродовж яких набрав вісім очок (0 з 2 двоочкових, 2 з 6 триочкових, 2 з 2 штрафних), зробив одне підбирання та три асисти.
