Михайлюк провів результативний матч проти Сан-Антоніо
Очки українця не допомогли Юті здобути перемогу
близько 1 години тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Сан-Антоніо.
Михайлюк вийшов у стартовому складі команди. Він провів на майданчику 19 хвилин, набрав 9 очок (4/5 з гри, 1/2 з-за дуги), 1 підбирання та 1 передачу.
Юта програла з рахунком 109:126.
Цього сезону Михайлюк у середньому набирає 8,9 очка, 2,6 підбирання, 2,0 передачі
Результати чергового ігрового дня в НБА.
