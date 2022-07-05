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Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за українську збірну

Захисник «Торонто Репторс» допоміг команді здолати Північну Македонію
Баскетбол Збірна України
16:54
Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за українську збірну
Захисник «Торонто Репторс» Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за збірну України.

Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу кваліфікації на чемпіонат світу - 2023 проти Північної Македонії (73:68).

Він провів на майданчику 24 хвилини 15 секунд. За цей час він набрав 24 очка (2/6 двухочкових, 6/12 триочкових, 2/2 штрафних ), зробив 3 підбору і 1 перехоплення. РЕ склав 17.


Попереднім кращим досягненням Михайлюка в збірній було 22 очка в матчі відбору на ЧС-2019 проти Іспанії в Києві 14 вересня 2018 року.

Збірна України зіграє проти команди Іспанії в Ризі 7 липня. Це буде останній матч першого раунду відбору на ЧС-2023. Початок – о 19.00.

Огляд матчу Північна Македонія – Україна.
Володимир Кириченко
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Святослав Михайлюк

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