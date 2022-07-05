Україна – Грузія. З Михайлюком і бажанням перемагати.
Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за українську збірну
Захисник «Торонто Репторс» допоміг команді здолати Північну Македонію
16:54
Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу кваліфікації на чемпіонат світу - 2023 проти Північної Македонії (73:68).
Він провів на майданчику 24 хвилини 15 секунд. За цей час він набрав 24 очка (2/6 двухочкових, 6/12 триочкових, 2/2 штрафних ), зробив 3 підбору і 1 перехоплення. РЕ склав 17.
Попереднім кращим досягненням Михайлюка в збірній було 22 очка в матчі відбору на ЧС-2019 проти Іспанії в Києві 14 вересня 2018 року.
Збірна України зіграє проти команди Іспанії в Ризі 7 липня. Це буде останній матч першого раунду відбору на ЧС-2023. Початок – о 19.00.
Огляд матчу Північна Македонія – Україна.
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