Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору ЧС-2027
Українець може зіграти проти Грузії та Данії
1 день тому
Захисник Юти Джаз Святослав Михайлюк допоможе національній команді у поєдинках проти Грузії та Данії. Генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський підтвердив домовленість із гравцем НБА. На кону зустрічей стоятиме вихід до другого раунду кваліфікації чемпіонату світу. Слова наводить ua.tribuna.com.
Участь інших легіонерів — центрового мадридського Реала Олексія Леня та захисника Бостон Селтікс Максима Шульги — наразі залишається під питанням.
Я можу підтвердити, що існує домовленість — в липні у збірній буде Святослав Михайлюк.
