Михайлюк змінив ігровий номер у Юті
Український легіонер Джаз вирішив зробити оновлення
близько 2 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк відтепер виступатиме у своїй команді під номером 10.
Раніше він грав під 19-м номером, який тепер належить Ейсу Бейлі.
28-річний Михайлюк у минулому сезоні провів 38 матчів, у яких набирав у середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання і 2 асисти.
18-річного Бейлі Джаз обрали під 5-м номером на драфті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайлюк може залишити Юту.