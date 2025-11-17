Михайлюк знову блиснув у старті Юти
Український гравець допоміг вирвати перемогу
36 хвилин тому
Святослав Михайлюк
Український захисник Юти Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі проти Чикаго в регулярному чемпіонаті НБА.
Михайлюк провів на майданчику 29 хвилин, за які набрав 10 очок (4/6 з гри, 2/3 триочкових) та відзначився 3 передачами і 1 блокшотом.
Юта перемогла в другому овертаймі — 150:147.
Середні показники Михайлюка цього сезону — 9,5 очка, 2,5 підбирання, 2,1 передачі за 13 матчів при точності кидків з гри 46,9%.
