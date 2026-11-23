Наставник Юти: «Михайлюк видав сильний вечір у плані кидків»
Вілл Харді – про гру Джаз в матчі проти Маверікс
Головний тренер Юти Вілл Харді для KSL Sports поділився емоціями після поразки від Далласа (114:116) в матчі регулярного сезону НБА.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
«Вважаю, це була дуже недбала гра. На мою думку, наш командний рівень енергії – якщо не рахувати ту групу гравців у четвертій чверті – був доволі низьким. Це призвело до великої кількості невимушених втрат. Знаєте, 23 втрати, з яких вони набрали 32 очки. Так перемагати дуже важко.
Вважаю, що та група гравців у четвертій чверті зіграла просто блискуче. Звісно, Сві видав сильний вечір у плані кидків, але, як на мене, кожен інший у цій групі також зробив вагомий внесок. І те, що вони вчепилися в гру та повернули нас у цей матч, багато говорить про їхній характер.
Нам потрібно знайти енергію на завтрашню гру, адже матчі йдуть один за одним, і, знаєте, я думаю, що для того, аби показувати свій максимум, ми повинні демонструвати значно сильніший бійцівський дух».
Нагадаємо, Михайлюк набрав 39 очок проти Далласа та встановив рекорд результативності серед українців в історії НБА.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026