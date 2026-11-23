«Вважаю, це була дуже недбала гра. На мою думку, наш командний рівень енергії – якщо не рахувати ту групу гравців у четвертій чверті – був доволі низьким. Це призвело до великої кількості невимушених втрат. Знаєте, 23 втрати, з яких вони набрали 32 очки. Так перемагати дуже важко.

Вважаю, що та група гравців у четвертій чверті зіграла просто блискуче. Звісно, Сві видав сильний вечір у плані кидків, але, як на мене, кожен інший у цій групі також зробив вагомий внесок. І те, що вони вчепилися в гру та повернули нас у цей матч, багато говорить про їхній характер.

Нам потрібно знайти енергію на завтрашню гру, адже матчі йдуть один за одним, і, знаєте, я думаю, що для того, аби показувати свій максимум, ми повинні демонструвати значно сильніший бійцівський дух».