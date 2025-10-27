Неймовірні 51 очко Рівза принесли перемогу Лейкерс, Даллас обіграв Торонто
Сан-Антоніо виграв у Брукліна, Міннесота здолала Індіану
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Сан-Антоніо – Бруклін 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 31 + 14 підбирань + 6 блок-шотів, Вассел 16, Касл 13 + 5 втрат, Шемпені 13, Барнс 4 – старт; Харпер 20+8 передач, К. Джонсон 19+7 підбирань, Браян 2, Бійомбо 0, Маклафлін 0.
Бруклін: Томас 40, Портер 16, Клекстон 10, Менн 7, Сараф 0 – старт; Вілсон 9, Клауні 7, Шарп 6, З. Вільямс 5, Мартін 4, Дьомін 3.
Детройт – Бостон 119:113 (24:33, 36:25, 34:23, 25:32)
Детройт: Каннінгем 25 + 8 передач + 6 втрат, Дюрен 24 + 18 підбирань, Томпсон 21 + 12 підбирань, Харріс 18 + 8 підбирань, Д. Робінсон 8 – старт; Стюарт 9, Грін 7, Холланд 7, Дженкінс 0, Ланір 0.
Бостон: Браун 41, Прітчард 21 + 10 підбирань, Уайт 15, Кета 4, Гонсалес 0 – старт; Саймонс 12, Майнотт 10, Хаузер 8, Гарза 2, Шайєрман 0, Буше 0.
Вашингтон – Шарлотт 113:139 (30:31, 32:20, 26:44, 25:44)
Вашингтон: Макколлум 24, Сарр 23, Міддлтон 11, Джордж 6 + 8 підбирань, Керрінгтон 4 – старт; Джонсон 16, Вітмор 10, Вукчевич 6, Райлі 5, Шемпені 4, Беглі 2, Гілл 2, Кісперт 0, Купер 0, Джонсон 0.
Шарлотт: Болл 38 + 13 підбирань + 13 передач, Бріджес 22, Секстон 20, Кніппел 20, Колкбреннер 4 – старт; Джеймс 13, Діабате 12 + 10 підбирань, Коннотон 4, Салон 4 + 7 підбирань, Пламлі 2, Макнілі 0, Менн 0.
Клівленд – Мілуокі 118:113 (29:31, 36:25, 21:28, 32:29)
Клівленд: Мітчелл 24 + 5 втрат, Е. Моблі 23 + 8 підбирань + 6 передач, Меррілл 17, Хантер 16, Аллен 8 + 11 підбирань – старт; Болл 11, Тайсон 5, Портер 5, Ненс 5, Уейд 4.
Мілуокі: Я. Адетокумбо 40 + 14 підбирань + 9 передач, Грін 20, Роллінз 14 + 8 передач, Тернер 13, Трент 6 – старт; Портіс 10 + 8 підбирань, Прінс 8, Сімс 2, Коффі 0, Джексон 0, Сірс 0.
Маямі – Нью-Йорк 115:107 (24:27, 33:27, 31:27, 27:26)
Маямі: Пауелл 29 + 7 підбирань, Адебайо 19 + 13 підбирань + 6 втрат, Мітчелл 9 + 6 передач, Віггінс 9, Уейр 5 + 8 підбирань – старт; Хакес 17, Фонтеккйо 14, Сміт 6, Йовіч 6, Ларсон 1.
Нью-Йорк: Брансон 37 + 7 передач, Бріджес 20, Таунс 15 + 18 підбирань, Анунобі 14, Хукпорті 0 – старт; Кларксон 8, Харт 6, Колек 5, Ябуселе 2, Шемет 0.
Міннесота – Індіана 114:110 (28:28, 30:32, 28:17, 28:33)
Міннесота: Рендл 31 + 6 передач, Дівінченцо 17, Гобер 14 + 18 підбирань, Макденіелс 11, Едвардс 5 – старт; Рід 16 + 10 підбирань, Кларк 6, Конлі 6, Хайленд 5, Шеннон 3, Інглс 0.
Індіана: Сіакам 33 + 10 підбирань + 8 передач, Несміт 18 + 8 підбирань, Шеппард 6, Джексон 6, Хафф 5 – старт; Денніс 12, Бредлі 12, Топпін 9, Уокер 5+7 підбирань, Джексон 4.
Даллас – Торонто 139:129 (32:32, 32:34, 39:25, 36:38)
Даллас: Девіс 25 + 10 підбирань, Флегг 22, Вашингтон 17 + 7 підбирань, Томпсон 10, Лайвлі 4 + 7 підбирань – старт; Рассел 24 + 6 передач, Крісті 17, Маршалл 12, Калеб Мартін 4, Харді 2, Пауелл 2, Келлі 0, Нембхард 0.
Торонто: Барнс 33 + 11 підбирань + 6 передач + 5 втрат, Інгрем 22, Барретт 16, Куїклі 14, Пелтль 4 + 8 підбирань – старт; Мамукелашвілі 16, Дік 10, Шед 6+8 передач, Агбаджі 5, Беттл 3, Мобо 0, Мюррей-Бойлс 0.
Кліпперс – Портленд 114:107 (34:23, 21:37, 32:22, 27:25)
Кліпперс: Ленард 30 + 10 підбирань, Зубац 21 + 8 підбирань, Харден 20 + 13 передач + 7 втрат, Д. Джонс 4, Богданович 0 + 5 втрат – старт; Коллінз 16, Данн 9, Пол 6, Б. Лопес 5, Батюм 3.
Портленд: Авдія 23 + 7 підбирань + 5 втрат, Холідей 21 + 7 передач, Шарп 19 + 6 втрат, Клінган 9 + 10 підбирань, Камара 5 – старт; Грант 17, Уеслі 6, Тайбул 5, Ян Ханьсен 2, Мюррей 0.
Сакраменто – Лейкерс 120:127 (27:36, 35:26, 28:33, 30:32)
Сакраменто: Лавін 32, Дерозан 21, Шрьодер 18 + 12 передач, Сабоніс 10 + 14 підбирань, Елліс 6 – старт; Вестбрук 18 + 6 передач, Монк 15, Джонс 0, Шаріч 0, Картер 0, Кардуелл 0, Юбенкс 0.
Лейкерс: Рівз 51 + 11 підбирань + 9 передач, Ейтон 22 + 15 підбирань, Хатімура 18, Смарт 11, Вінсент 3 – старт; Ларевіа 11, Вандербілт 9, Кнехт 2, Маньйон 0.