Нью-Йорк, Орландо та Торонто відкрили сезон НБА перемогами
Міннесота, Філадельфія та Сан-Антоніо також здобули яскраві перемоги
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк – Клівленд 119:111 (33:23, 32:27, 22:37, 32:24)
Нью-Йорк: Анунобі 24 + 14 підбирань, Брансон 23, Таунс 19 + 11 підбирань, Бріджес 16 + 6 передач, Хукпорті 2 – старт; Макбрайд 15, Шемет 9, Колек 7, Кларксон 4, Ябуселе 0, Джемісон 0.
Клівленд: Мітчелл 31, Е. Моблі 22 + 8 підбирань, Меррілл 19, Тайсон 5, Аллен 4 – старт; Вейд 10, Ненс 10, Проктор 5, Болл 3+6 передач, Портер 2.
Орландо – Майамі 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30)
Орландо: Банкеро 24 + 11 підбирань, Ф. Вагнер 24 + 6 передач, Бейн 23, Саггс 14, Картер 9 + 8 підбирань – старт; да Сілва 16, Бітадзе 8 + 8 підбирань, Блек 7, Айзек 0, Джонс 0.
Маямі: Пауелл 28 + 9 підбирань, Віггінс 18, Мітчелл 16 + 12 передач, Адебайо 15 + 12 підбирань, Йовіч 9 – старт; Фонтеккіо 13, Хакес 13, Уейр 7, Сміт 2, Ларссон 0.
Шарлотт – Бруклін 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)
Шарлотт: Міллер 25 + 7 передач, Болл 20 + 8 передач, Бріджес 18 + 11 підбирань, Кніппел 11, Колкбреннер 10 + 11 підбирань – старт; Секстон 15, Діабате 13+9 підбирань, Менн 12+6 передач, Салон 10, Джеймс 2.
Бруклін: Клекстон 17, Томас 15, Менн 13, Портер 12, Сараф 8 + 7 підбирань – старт; Шарп 14+5 втрат, Дьомін 14, Вілсон 8, Клауні 5, Мартін 5, Траоре 3, Пауелл 2, З. Вільямс 1.
Атланта – Торонто 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28)
Атланта: Янг 22, Джонсон 22 + 7 підбирань + 8 передач, Порзингіс 20 + 7 підбирань, Різаше 16, Деніелс 4 – старт; Оконгву 18, Александер-Вокер 10, Кеннард 6, Воллес 0, Гуйє 0.
Торонто: Барретт 25 + 8 підбирань, Барнс 22 + 9 передач, Інгрем 16 + 9 підбирань + 5 втрат, Пелтль 14, Куїклі 13 + 8 передач – старт; Дік 21, Шед 10, Мамукелашвілі 7, Мобо 4, Агбаджі 4, Беттл 2.
Бостон – Філадельфія 116:117 (28:26, 23:31, 35:18, 30:42)
Бостон: Уайт 25, Браун 25, Кета 17 + 8 підбирань, Прітчард 16, Хаузер 8 – старт; Саймонс 13, Буше 6, Тіллман 4+7 підбирань, Майнотт 2, Гарза 0.
Філадельфія: Максі 40 + 6 передач, Еджкомб 34 + 7 підбирань, Барлоу 13 + 8 підбирань, Убре 10, Ембіїд 4 – старт; Граймс 10+5 втрат, Уокер 6, Бона 0, Драммонд 0, Едвардс 0.
Чикаго – Детройт 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32)
Чикаго: Вучевич 28 + 14 підбирань, Бузеліс 21, Гідді 19 + 11 передач + 6 втрат, Джонс 12 + 8 передач, Окоро 0 – старт; Хертер 15, Досунму 14, Вільямс 4, Сміт 2, Террі 0.
Детройт: Каннінгем 23 + 7 підбирань + 10 передач, Дюрен 15, Томпсон 11 + 9 підбирань + 7 передач, Харріс 10 + 9 підбирань, Д. Робінсон 2 – старт; Стюарт 20 + 10 підбирань + 4 блок-шоти, Холланд 19, Леверт 8, Рід 3, Грін 0.
Мемфіс – Новий Орлеан 128:122 (27:30, 29:37, 41:22, 31:33)
Мемфіс: Морент 35, Джарен Джексон 18 + 8 підбирань + 6 блок-шотів + 5 втрат, Колдуелл-Поуп 15, Веллс 14, Лендейл 10 – старт; Кауард 14, Проспер 10, Спенсер 7, Альдама 5, Смол 0, Кончар 0.
Новий Орлеан: Вільямсон 27 + 9 підбирань + 5 перехоплень, Пул 17, Джонс 17 + 9 підбирань, Мерфі 13 + 7 підбирань, Міссі 5 + 7 підбирань – старт; Фірс 17, Бей 13, Хоукінс 8, Квін 3, Дікінсон 2.
Мілуокі – Вашингтон 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30)
Мілуокі: Я. Адетокумбо 37 + 14 підбирань, Трент 17, Грін 11, Тернер 11 + 8 підбирань, Портер 10 – старт; Кузма 12, Прінс 11, Ентоні 9, Роллінз 9, Коффі 2, Портіс 2, Сімс 2, Джексон 0, Г. Харріс 0, Т. Адетокумбо 0.
Вашингтон: Міддлтон 23, Джордж 21 + 9 підбирань, Керрінгтон 11, Сарр 10 + 11 підбирань, Макколлум 9 – старт; Джонсон 16, Уітмор 14, Кісперт 11, Райлі 2, Гілл 2, Беглі 1, Шемпені 0, Вукчевич 0, Купер 0, Джонсон 0.
Юта – Кліпперс 129:108 (43:19, 35:28, 30:33, 21:28)
Юта: Кесслер 22 + 9 підбирань + 4 блок-шоти, Маркканен 20, Джордж 16 + 9 передач, Михайлюк 9, Філіповські 9 – старт; Сенсабо 20, Хендрікс 13, Клейтон 10, Нуркіч 8, Бейлі 2, Вільямс 0.
Кліпперс: Зубац 19 + 7 підбирань, Харден 15 + 11 передач, Д. Джонс 12, Ленард 10, Біл 5 – старт; Б. Лопес 15, Коллінз 14 + 7 підбирань, Крісті 5, Пол 4, Нідерхойзер 4, Батюм 3, Браун 2, Сендерс 0, Данн 0.
Даллас – Сан-Антоніо 92:125 (29:28, 22:32, 21:33, 20:32)
Даллас: Девіс 22+13 підбирань, Вашингтон 17, Томпсон 10, Флегг 10+ 10 підбирань, Лайвлі 4 – старт; Крісті 9, Нембхард 8, Рассел 6, Харді 3, Маршалл 3, Вільямс 0, Пауелл 0, Калеб Мартін 0, Сіссе 0.
Сан-Антоніо: Вембаньяма 40 + 15 підбирань, Касл 22 + 7 підбирань + 6 передач + 5 втрат, Вассел 13, Барнс 7, Шемпені 5 – старт; Харпер 15, К. Джонсон 11, Джонс-Гарсія 5, Інгрем 3, Маклафлін 2, Корнет 2, Бійомбо 0, Брайан 0, Мінікс 0.
Портленд – Міннесота 114:118 (35:33, 26:24, 34:31, 19:30)
Портленд: Авдія 20 + 7 підбирань, Шарп 15, Холідей 14 + 7 передач, Камара 10 + 9 підбирань, Клінган 8 – старт; Грант 29, Уеслі 7, Мюррей 7, Тайбул 2, Ян Ханьсен 2.
Міннесота: Едвардс 41 + 7 підбирань, Рендл 19 + 7 підбирань + 6 передач, Макденіелс 18, Гобер 10, Дівінченцо 7 + 6 втрат – старт; Шеннон 10, Рід 6, Конлі 3, Хайленд 2, Кларк 2.
Фінікс – Сакраменто 120:116 (19:29, 35:42, 36:21, 30:24)
Фінікс: Букер 31 + 6 втрат, Брукс 22, Аллен 18 + 7 передач, Данн 9 + 10 підбирань, Ігодаро 7 – старт; О’Ніл 12, Річардс 8, Гіллеспі 7, Вільямс 6 + 11 підбирань, Хейс-Девіс 0.
Сакраменто: Лавін 30, Дерозан 29 + 9 передач, Шрьодер 14 + 7 передач, Юбенкс 4 + 4 блок-шоти, Кліффорд 2 + 8 підбирань – старт; Монк 19, Елліс 9, Вестбрук 6, Кардуелл 3, Шаріч 0, Рейно 0.