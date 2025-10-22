Названо найвисокооплачуванішого гравця НБА 2025 року
Ним став Стефен Каррі
близько 1 години тому
Визначено рейтинг найбільш високооплачуваних баскетболістів НБА у 2025 році.
Лідером списку став розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі, чий загальний річний дохід склав $159,6 млн, враховуючи зарплату та рекламні контракти поза майданчиком.
До першої десятки також увійшли:
Стефен Каррі (Голден Стейт Ворріорз) — $159,6 млн
Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) — $137,6 млн
Кевін Дюрант (Х’юстон Рокетс) — $104,3 млн
Янніс Адетокумбо (Мілуокі Бакс) — $99,1 млн
Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс) — $79,1 млн
Ентоні Едвардс (Міннесота Тімбервулвз) — $65,6 млн
Джоел Ембід (Філадельфія Сіксерс) — $65,2 млн
Джиммі Батлер (Голден Стейт Ворріорз) — $65,1 млн
Шей Гілджес-Александер (Оклахома-Сіті Тандер) — $63,3 млн
Нікола Йокич (Денвер Наггетс) — $63,2 млн
Рейтинг був оприлюднений північноамериканським порталом Boardroom із посиланням на дані Forbes.
НБА стартувала: Оклахома і Голден Стейт відкрили сезон перемогами.