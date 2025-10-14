Олег Шумейко

Нью-Йорк у передсезонних матчах НБА поступився Ваншингтону 103:120.

Центровий Олексій Лень отримав від Нікс 11 хвилин 53 секунди ігрового часу. Український бігмен набрав 2 очки (1 з двох 2-очкових), зробив 1 підбирання та 1 передачі. У пасиві Леня одна втрата та 3 фоли. Показник «+/-» склав +3.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк не допоміг Юті уникнути поразки від Далласу.