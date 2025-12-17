Нью-Йорк та Сан-Антоніо визначили нового переможця Кубка НБА
Трофей залишиться у представника Східної конференції
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Нью-Йорк обіграв Сан-Антоніо у фіналі Кубка НБА 124:113. Відзначимо, що вдруге поспіль трофей виграла команда Східної конференції – минулого сезону титул дістався Мілвокі Бакс.
Кубок НБА. Фінал
Нью-Йорк – Сан-Антоніо 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19)
Нью-Йорк: Анунобі 28 + 9 підбирань, Брансон 25 + 8 передач, Таунс 16 + 11 підбирань, Бріджес 11, Харт 11 + 8 підбирань – старт; Кларксон 15, Колек 14, Робінсон 4 + 15 підбирань, Хукпорті 0.
Сан-Антоніо: Фокс 16 + 9 передач + 5 втрат, Касл 15 + 7 підбирань + 12 передач, Корнет 14, Вассел 12, Барнс 11 – старт; Харпер 21+7 підбирань, Вембаньяма 18, Шемпені 3, К. Джонсон 3.