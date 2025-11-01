Кубок НБА. Юта з Михайлюком поступилася Фініксу, 44 очка Дончича допомогли Лейкерс перемогти Мемфіс
Денвер зазнав поразки від Портленда
близько 3 годин тому
Кубок НБА
Індіана – Атланта 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)
Індіана: Сіакам (18), Вокер (17), Джексон (15), Несміт (12), Джексон (9 + 11 підбирань) - старт ; Маккланг (12), Хафф (8), Денніс (8), Шеппард (4+7 підбирань), Пітер (3), Бредлі (2).
Атланта: Джонсон (22 + 13 підбирань + 8 передач), Александер-Вокер (21), Деніелс (18 + 9 підбирань + 6 передач), Порзінгіс (15 + 8 підбирань), Рисаше (13) - старт ; Оконгву (14+9 підбирань), Воллес (11+7 передач), Кеннард (6), Гує (6), Данте (2), Топпін (0), Х’юстан (0), Ньюелл (0).
Філадельфія – Бостон 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)
Філадельфія: Максі (26 + 8 підбирань + 14 передач + 5 втрат), Ембій (20), Еджкомб (17), Убре (17 + 9 підбирань), Вокер (2) - старт ; Граймс (16), Драммонд (6), Бона (2), Едвардс (2), Вотфорд (0).
Бостон: Браун (32 + 6 передач + 5 втрат), Прітчард (15), Вайт (15), Кета (4), Майнотт (2 + 8 підбирань) - старт ; Саймонс (19), Гарза (9), Тіллман (5), Гонсалес (5), Хаузер (3), Шаєрман (0).
Клівленд – Торонто 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 24:31)
Клівленд: Е. Моблі (29 + 8 підбирань), Хантер (26), Тайсон (18), Болл (8), Вейд (5) - старт ; Портер (5), Проктор (4), Брайант (4), Траверс (2), Ненс (0).
Торонто: Барретт (20), Інгрем (20 + 8 підбирань), Барнс (14 + 10 підбирань), Мюррей-Бойлс (6), Куїклі (4 + 6 передач) - старт ; Беттл (20), Мамукелашвілі (11), Шед (9 + 7 підбирань), Волтер (3), Агбаджі (3 + 7 підбирань), Дік (2).
Чикаго – Нью-Йорк 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)
Чикаго: Гідді (32 + 10 підбирань + 9 передач), Вучевич (26 + 7 підбирань), Бузеліс (13), Джонс (8), Окоро (3) – старт ; Досунму (22+9 передач), Хертер (12), Сміт (10+9 підбирань), Вільямс (9), Філіпс (0).
Нью-Йорк: Брансон (29 + 7 передач), Анунобі (26), Бріджес (23 + 6 передач), Таунс (22 + 10 підбирань), Робінсон (4 + 11 підбирань) - старт ; Макбрайд (8), Кларксон (6), Шемет (4), Ябуселе (3), Харт (0), Колек (0).
Мемфіс – Лейкерс 112:117 (27:31, 42:24, 22:34, 21:28)
Мемфіс: Веллс (16 + 7 підбирань), Лендейл (16), Джарен Джексон (15), Колдвелл-Поуп (12), Морент (8 + 7 передач) - старт ; Кауард (13 + 10 підбирань), Спенсер (12), Вільямс (7), Альдама (7 + 10 підбирань), Кончар (6).
Лейкерс: Дончич (44 + 12 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Рівз (21), Смарт (12), Хатімура (9), Ейтон (9) - старт ; Ларевіа (13), Кнехт (5), Вандербілт (2), Хейс (2+7 підбирань).
Портленд – Денвер 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26)
Портленд: Авдія (23), Шарп (19), Камара (14), Холідей (11 + 13 передач), Клінган (5 + 15 підбирань) - старт ; Грант (16), Мюррей (10), Веслі (5), Р. Вільямс (4), Рупер (2), Рит (0).
Денвер: Дж. Мюррей (22), Йокич (21 + 14 підбирань + 9 передач), Гордон (14), К. Джонсон (9), К. Браун (5) – старт ; Хардвей (11), Валанчюнас (10), Вотсон (10), Б. Браун (5).
Фінікс – Юта 118:96 (37:17, 17:23, 29:27, 35:29)
Фінікс: Букер (36 + 9 передач), Аллен (14 + 7 підбирань + 6 передач), О’Ніл (13), Данн (13 + 10 підбирань), Вільямс (9 + 7 підбирань) - старт ; Гіллеспі (12+6 передач), Ігодаро (8), Гудвін (7), Річардс (4), Хейс-Девіс (2), Ліверс (0), Флемінг (0), Малуач (0).
Юта: Маркканен (33), Джордж (17 + 8 підбирань + 9 передач), Кесслер (4 + 13 підбирань), Філіповські (2), Михайлюк (0) - старт ; Андерсон (8), Вільямс (8), Нуркич (7+5 втрат), Бейлі (6+8 підбирань), Харклесс (5), Сенсабо (3), Клейтон (3), Хендрікс (0).
Кліпперс – Новий Орлеан 126:124 (26:28, 41:31, 27:25, 32:40)
Кліпперс: Леонард (34 + 6 перехоплень), Харден (24 + 14 передач), Д. Джонс (16), Зубац (14 + 11 підбирань), Біл (9) - старт ; Коллінз (14), Данн (6), Б. Лопес (3), Пол (3), Батюм (3).
Новий Орлеан: Вільямсон (29), Мерфі (17 + 6 передач), Фірс (13 + 8 передач), Джонс (11), Міссі (6 + 9 підбирань) - старт ; Пул (30+5 втрат), Бей (8), Квін (6), Альварадо (4), Маткович (0).
Поділитись