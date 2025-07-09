Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс в інтерв’ю ФБУ висловився про розширений склад команди на матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

Почну з наших представників України в НБА. Я задоволений тим, що всі гравці хочуть виступати за збірну, але завжди є нюанси – здоровʼя, контрактні зобовʼязання. На даний момент ситуація така, що Святослав Михайлюк приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА. Також очікуємо після Літньої ліги на приїзд Дмитра Скапінцева.

Олексій Лень приєднається до збірної, якщо найближчим часом підпише контракт. Що стосується Максима Шульги, я сподіваюся, він також приїде відразу після виступів за Бостон у Літній лізі. Максим дуже хоче грати за збірну, але рішення по ньому повністю залежить від клубу

Щодо інших наших «американців», треба сказати про Олександра Кобзистого. У нього буде важлива роль в Орегоні в наступному сезоні і його не відпускає університет, з яким він тренуватиметься все літо. Також є нюанс по документах Новицького, який зараз знаходиться у США. Але дай бог таке бажання грати за збірну всім, як у Ростислава.

Ми розмовляли з Володимиром Геруном, намагалися знайти компроміс, але, на жаль, його цього разу в збірній не буде. В його ситуації склалися і сімейні обставини, і здоровʼя, і контракт теж – всього потроху.

Саша Ковляр приєднається трохи пізніше, адже в нього пізно закінчився сезон, він багато грав і йому треба трохи більше часу на відпочинок. Артем Пустовий, скоріш за все, до кінця липня гратиме в Індонезії, тому його участь – під питанням. З цього чемпіонату вже повернувся Артем Ковальов, який також прибуде на збір.

Окремо я хотів би відзначити Вʼячеслава Кравцова. Ми всі знаємо, як і скільки він грав за збірну України, він легенда українського баскетболу. Слава завжди готовий приїхати в збірну і зараз теж отримав свій виклик до національної команди.

Будуть в складі декілька молодих гравців. Мені цікаво, як вони покажуть себе на молодіжному чемпіонаті Європи – мова про Сипала та Кличка. Але є ще декілька ідей на рахунок цієї збірної – запросити інших гравців з молодіжної команди, щоб вони побачили, що таке головна збірна країни. Плюс ці хлопці мають бути в гарній фізичній формі після виступів на чемпіонаті Європи U-20. Молоді гравці отримають шанс зіграти.

Ми почнемо роботу в понеділок, 14 липня, пару днів втягуємось у роботу і потім вже нема часу чекати – починаються контактні тренування. Ми почнемо тренуватися в одному складі, потім на пару днів пізніше доїдуть гравці з Європи, а також трохи пізніше – гравці зі США. Але 100-відсоткових гарантій по гравцях з-за океану немає, тому у нас такий широкий список.

Для мене, як для тренера, за таких умов організувати весь процес доволі нелегко, але якість та талант цих гравців говорить сама за себе. За відведені тренування нам треба буде знайти гру та якнайкраще підготуватися до офіційних матчів.