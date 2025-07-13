Президент з баскетбольних операцій Бостона Бред Стівенс оцінив Максима Шульгу після дебюту українця за Селтікс у Літній лізі НБА. Слова функціонера наводить basket.com.ua:

Найбільше мене вразило те, як Шульга справляється із тиском. Він не поспішає. У хлопця, який грає в своєму першому матчі Літньої ліги НБА, завжди є хвилювання. Він виступає перед усіма людьми та хоче зробити собі ім’я. Здається, Шульга навіть не намагався виконати кидок до другої половини, вірно? Тому він навіть не думає про всі ці дрібниці.

Він просто каже: «Добре, я виведу нас в атаку. Я правильно прочитаю ситуацію. Я правильно зіграю і тоді все відкриється». З іншого боку, якщо хочеш досягти успіху в цій лізі, потрібно вміти виділятися, а вміння чинити тиск та віддавати м’яч – це дуже важливо, особливо для хлопця його габаритів. Він трохи більший, ніж, ймовірно, думають люди.