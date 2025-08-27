Прикарпаття-Говерла підсилилася центровим Дмитренком
22-річний баскетболіст минулого сезону виступав за Запоріжжя
20 хвилин тому
Баскетбольний клуб Прикарпаття-Говерла оголосив про підписання 22-річного центрового Іллі Дмитренка, повідомляє офіційна сторінка клубу в Instagram.
У минулому сезоні в складі БК Запоріжжя Дмитренко в середньому набирав 7,0 очка, 4,4 підбирання та 0,5 передачі за гру.
Івано-франківський клуб завершив сезон 2024/2025 на восьмому місці в регулярному чемпіонаті Суперліги, поступившись Дніпру в чвертьфіналі плей-оф.
Нагадаємо, раніше Черкаські Мавпи визначились з головним тренером на наступний сезон.
