Пустовий завершив співпрацю з Ховентутом
Українець продовжить кар'єру у екзотичному чемпіонаті
близько 2 годин тому
Артем Пустовий / Фото - ФБУ
Український центровий Артем Пустовий покинув іспанський Ховентут.
На початку червня 33-річний гравець підписав контракт з Сартрія Мудою, яка виступає у першому дивізіоні чемпіонату Індонезії. Наприкінці липня команда проведе фінал плей-оф раунду турніру.
Пустовий виступав за Ховентут з літа 2024-го, коли підписав контракт з клубом на один сезон.
Минулого сезону українець середньому набирав 9,5 очка у складі іспанської команди. Команда Пустового завершила сезон, програвши Тенеріфе у першому раунді плей-оф Ліги Ендеса (0-2 у серії).
Нагадаємо, Пустовий потрапив до розширеного складу збірної України на матчі прекваліфікації чемпіонату світу.
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