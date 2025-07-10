Володимир Кириченко

Український центровий Артем Пустовий покинув іспанський Ховентут.

На початку червня 33-річний гравець підписав контракт з Сартрія Мудою, яка виступає у першому дивізіоні чемпіонату Індонезії. Наприкінці липня команда проведе фінал плей-оф раунду турніру.

🔚 Artem Pustovyi y la @Penya1930 separan sus caminos de cara a la próxima temporada. #LigaEndesa | #MercadoACB pic.twitter.com/r9LuWJE5qO — Liga Endesa (@ACBCOM) July 8, 2025

Пустовий виступав за Ховентут з літа 2024-го, коли підписав контракт з клубом на один сезон.

Минулого сезону українець середньому набирав 9,5 очка у складі іспанської команди. Команда Пустового завершила сезон, програвши Тенеріфе у першому раунді плей-оф Ліги Ендеса (0-2 у серії).

Нагадаємо, Пустовий потрапив до розширеного складу збірної України на матчі прекваліфікації чемпіонату світу.