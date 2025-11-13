Оклахома розгромила Лейкерс, 46 очок Каррі допомогли Голден Стейт здолати Сан-Антоніо
Атланта знищила Сакраменто
13 листопада у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дванадцять матчів.
Сан-Антоніо поступився Голден Стейт. 46 очок на рахунку Стефа Каррі, у Віктора Вембаньями трипл-дабл – 31+15+11.
Лейкерс і Лука Дончич поступилися чинним чемпіонам Тандер.
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Мілуокі 111:100 (35:27, 24:23, 24:22, 28:28)
Детройт – Чикаго 124:113 (35:23, 33:29, 27:27, 29:34)
Нью-Йорк – Орландо 107:124 (23:30, 19:32, 31:29, 34:33)
Бостон – Мемфіс 131:95 (34:26, 33:20, 33:28, 31:21)
Майамі – Клівленд 116:130 (38:29, 31:37, 28:27, 19:37)
Сан-Антоніо – Голден Стейт 120:125 (28:14, 28:35, 28:43, 36:33)
Х'юстон – Вашингтон 135:112 (40:29, 41:25, 22:33, 32:25)
Новий Орлеан – Портленд 117:125 (25:30, 34:27, 26:38, 32:30)
Даллас – Фінікс 114:123 (28:30, 25:33, 28:32, 33:28)
Оклахома-Сіті – Лейкерс 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28)
Сакраменто – Атланта 100:133 (34:37, 12:29, 22:39, 32:28)
Кліпперс – Денвер 116:130 (35:39, 33:24, 22:43, 26:24)