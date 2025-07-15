Олег Гончар

Розігруючий Бостон Селтікс та збірної України Максим Шульга зіграв у третьому матчі Літньої ліги НБА.

У цій грі проти Маямі Хіт Бостон програв з рахунком 96:100, а українець набрав шість очок (0/2 двоочкові, 0/3 триочкові, 6/6 штрафні), 1 підбирання, 8 передач і 1 перехоплення за 25 хвилин ігрового часу.

Українець, обраний під 57-м номером на драфті-2025, уникнув втрат і отримав 4 фоли, а його показник плюс-мінус склав 0.

За три гри в Літній лізі НБА він провів 69 хвилин і допустив лише одну втрату, що підкреслили американські експерти.

Тренерський штаб Селтікс високо цінує захисний та плеймейкерський потенціал 21-річного українця.

Наступний матч Бостон проведе 16 липня проти Орландо Меджик.

Нагадаємо, що в минулому матчі Шульга допоміг команді перемогти Нью-Йорк Нікс. Тоді за 22 хвилини він набрав сім очок.