Олег Гончар

Баскетбольний клуб Дніпро повідомив, що американський легіонер Сі Джей Вільямсон прийняв рішення покинути Україну у зв'язку з безпековою ситуацією. Про це йдеться в офіційній заяві команди.

Дніпро висловив подяку гравцю за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Вільямсон приєднався до клубу влітку 2025 року та встиг провести п'ять поєдинків.

У двох матчах кваліфікації Кубка Європи FIBA американець набирав у середньому 20,5 очка, 7,0 підбирань та 4,5 асистів. У трьох іграх чемпіонату України його показники склали 7,0 очка, 4,3 підбирання та 4,3 передачі за гру.

Вільямсон був одним із ключових новачків Дніпра перед новим сезоном і його брали для єврокубків, з яких команда вже вилетіла.