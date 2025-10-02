Володимир Кириченко

Дніпро втратив шанс зіграти в основному раунді Кубка Європи FIBA. Про це повідомляє прес-служба FIBA.

Після поразки у кваліфікації від румунської Корони Брашов у двох матчах (69:83 та 64:95) українська команда зберігала шанси потрапити на турнір у статусі лакі-лузера.

Для цього потрібно було, щоб загальна різниця очок (-45) була б однією з найкращих у порівнянні з іншими клубами, які поступились у кваліфікації.

Різниця Дніпра виявилась найгіршою, тому клуб втратив шанс пройти далі.

У статусі лакі-лузера у наступний раунд пройшли словацька Прєвізда (-1), Абшерон Лайонс (-1) з Азербайджану та Башкімі (-17) з Косово.

