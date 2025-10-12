Суперліга. Київ-Баскет здобув четверту поспіль перемогу, Дніпро переграв Запоріжжя
Кривбас поступився Черкаським Мавпам
близько 1 години тому
12 жовтня у рамках регулярного чемпіонату Суперліги відбулося п’ять матчів.
Київ-Баскет та Дніпро продовжили серію перемог, Черкаські Мавпи завдали поразки Кривбасу, Рівне переграло Старий Луцьк, а Харківські Соколи завоювали звитягу у протистоянні з Ніко-Баскет.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Дніпро – Запоріжжя 83:69 (19:19, 28:14, 15:23, 21:13)
Дніпро: Тимофеєнко 18 + 7 підбирань + 5 передач - 3 втрати, Вільямсон 12 + 6 передач + 4 підбирання - 3 втрати, Загреба 10 + 9 підбирань, Закурдаєв 8 + 4 передачі + 3 підбирання - 3 втрати, Конєв 7 + 5 передач + 2 перехоплення + 2 блок-шота — старт, Дубоненко 12, Колдомасов 8 + 6 підбирань, Бондарчук 7, Горобченко 1 + 4 передачі, Дружелюбов 0, Сорочан 0, Попов 0
Запоріжжя: Ейса 19 + 11 підбирань, Метьюз 15 + 5 підбирань + 4 передачі, Буц 9 + 7 підбирань, Ліщина 8, Ловінгс 6 + 8 передач + 4 підбирання — старт, Величко 7, Кліманов 3 - 3 втрати, Кіктєв 2, Терьохін 0, Суркіс 0
Кривбас – Черкаські Мавпи 78:86 (21:25, 16:17, 23:27, 18:17)
Кривбас: Бібіков 14, Хілл 25 + 5 підбирань + 6 передач, Пікок 10 + 3 передачі + 3 перехоплення, Водолазський 8 + 5 підбирань, Скіра 11 + 6 підбирань — старт; Триколенко 4, Коротченко 3, Бречка 3, Пашолок 0, Мельник 0.
Черкаські Мавпи: Марченко 14 + 3 підбирання + 3 передачі; Кошеватський 16 + 8 передач + 5 перехоплень + 4 підбирання, Дібіамака 7, Пирогов 13 + 4 підбирання, Агафонов 17 + 12 підбирань + 6 передач — старт; Гемлін 8 + 5 підбирань, Холод 7 + 9 підбирань, Упир 4, Голенков 0.
Прикарпаття-Говерла – Київ-Баскет 79:87 (21:26, 26:20, 14:20, 18:21)
Прикарпаття-Говерла: Іванов 12, Кабацюра 17 + 7 підбирань, Старцев 12, Морозов 15, Кузнецов 0 – старт; Рід 12, Чугунов 5, Марків 4, Дмитренко 2, Дроздов 0
Київ-Баскет: Бублик 2, Сушкін 29 + 6 підбирань + 5 передач, Смітюх 4, Клевзуник 13 + 7 підбирань, Сандул 13 + 10 підбирань – старт; Карпюк 9 + 9 підбирань, Колаволе 8, Романиця 7, Мочалов 2, Маліч 0, Рижков 0
Ніко-Баскет – Харківські Соколи 66:89 (19:24, 16:29, 18:15, 13:21)
Ніко-Баскет: Лук’ян 18 + 10 підбирань + 5 передач, Зайцев 7, Сафонов 12 + 4 підбирання, Стуров 7 + 5 підбирань, Гарбар 13 + 7 підбирань – старт; Кабанов 6, Володін 3 + 4 підбирання, Грищук 0, Мітіріч 0, Нєамцу 0.
Харківські Соколи: Хохоник 9 + 9 передач, Соловйов 11, Клімов 20 + 7 підбирань, Нікітін 18 + 5 підбирань, Заплотинський 10 + 11 підбирань – старт; Клебан 11 + 8 підбирань, Шавгаров 6, Мартинов 4, Чевердін 0, Максим Безима 0, Змієвський 0.
Старий Луцьк – Рівне 75:89 (21:21, 13:23, 16:16, 25:29)
Старий Луцьк: Томпсон 25 + 4 підбирання + 4 передачі - 4 втрати, Горобченко 8 + 5 підбирань + 3 передачі, Лесик 5 + 7 підбирань - 6 втрат, Ніколайчук 4, Дюпін 2 — старт, Товкач 16, Петренко 7, Третьяк 5, Михайлов 5, Троцик 0
Рівне: Трейлор 18 + 2 блок-шота, Шептицький 16 + 5 підбирань - 4 втрати, Хайнс 12 + 3 передачі, Дюпрі 10 + 6 підбирань, Коровяков 2 — старт, Поносов 12 + 4 передачі, Тимощук 7, Головчик 4, Шепелев 4 + 5 підбирань, Рябой 4, Кравченко 0 Оверчук 0
