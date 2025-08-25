О’Ніл назвав золотий період в історії НБА
Член Зали слави вважає, що саме його покоління зробило лігу найцікавішою для фанатів
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Легендарний центровий та чотириразовий чемпіон НБА Шакіл О’Ніл у подкасті Straight Game поділився думкою про найвидатніший період в історії ліги.
За словами баскетболіста, найкращою епохою був час його власних виступів у НБА — з 1992 по 2011 рік.
Наша епоха. Так, у 80-х гравці були жорсткішими та фізично міцнішими, але наш час був найкращим. Я постійно сперечаюся з Чарльзом Барклі та іншими. Вони люблять порівнювати команди різних поколінь, але саме в наш час було справжнє суперництво.
