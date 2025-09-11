Олег Гончар

Колишній гравець НБА та перший номер драфту 2007 року Грег Оден поділився думкою про те, хто є найвеличнішим баскетболістом в історії. В інтерв’ю Hoopshype він назвав своїм особистим кумиром легендарного Девіда Робінсона, але припустив, що Леброн Джеймс може закріпити за собою статус найкращого в глобальному масштабі.

«Для мене найвеличніший — це Девід Робінсон. Він мій улюблений баскетболіст. Я ріс, спостерігаючи за його грою, намагався його копіювати. Але я щиро вважаю, що після завершення кар’єри одного гравця його велич просто неможливо буде заперечити. Це Леброн Джеймс». Грег Оден

41-річний Леброн, чотириразовий чемпіон НБА, продовжує виступати за «Лос-Анджелес Лейкерс», демонструючи вражаючу форму. Оден, чия кар’єра була затьмарена травмами, визнав, що універсальність і довголіття Джеймса роблять його унікальним в історії баскетболу.

