Ніхто і не сумнівався. Каррі – MVP фіналу НБА
Стали найгіршою командою ліги, а через сезон – чемпіонами. Такого не було ще ніколи в історії
Неймовірний факт про тріумф «Голден Стейт»
В НБА відбулася унікальна історія. У фінальній серії «Голден Стейт Ворріорз» обіграли «Бостон Селтікс» (4:2) і виграли чемпіонат.
До них ще нікому не вдавалося стати найгіршою командою ліги, а через сезон – чемпіонами.
В сезоні 19/20 через нашестя травм «Ворріорз» посіли останнє місце в чемпіонаті, зокрема й для того, щоб отримати перевагу на драфті. І це при тому, що до цього п’ять сезонів поспіль грали у фіналі.
В сезоні 20/21 їм також не вдалося пробитися в плей-оф. Однак в кампанії 21/22 вони вже виграли чемпіонат.
Стеф Каррі став MVP фіналу НБА.
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