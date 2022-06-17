Стали найгіршою командою ліги, а через сезон – чемпіонами. Такого не було ще ніколи в історії

Неймовірний факт про тріумф «Голден Стейт»

В НБА відбулася унікальна історія. У фінальній серії «Голден Стейт Ворріорз» обіграли «Бостон Селтікс» (4:2) і виграли чемпіонат.

До них ще нікому не вдавалося стати найгіршою командою ліги, а через сезон – чемпіонами.

В сезоні 19/20 через нашестя травм «Ворріорз» посіли останнє місце в чемпіонаті, зокрема й для того, щоб отримати перевагу на драфті. І це при тому, що до цього п’ять сезонів поспіль грали у фіналі.

В сезоні 20/21 їм також не вдалося пробитися в плей-оф. Однак в кампанії 21/22 вони вже виграли чемпіонат.

Стеф Каррі став MVP фіналу НБА.