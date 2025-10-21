Старий Луцьк припинив співпрацю з головним тренером
Команда шукає нового наставника після невдалого старту
близько 1 години тому
Баскетбольний клуб Старий Луцьк припинив співпрацю з головним тренером Антоном Мусієнком. Про це повідомили в офіційних соцмережах клубу.
Фахівцю подякували за внесок у розвиток команди та побажавши успіхів у подальшій кар’єрі.
Мусієнко обійняв посаду виконувача обов’язків головного тренера в лютому, а перед початком нового сезону став повноцінним керманичем. Проте під його керівництвом команда зазнала 12 поразок поспіль: 7 у минулому сезоні та 5 у поточному.
Клуб планує найближчим часом оголосити ім’я нового головного тренера, який поведе Старий Луцьк у Суперлізі.
