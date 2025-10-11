Київ-Баскет розгромив Старий Луцьк, Харківські Соколи здолали Кривбас у Суперлізі
Рівне та Черкаські Мавпи також здобули звитяги
24 хвилини тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі відбулися чергові поєдинки.
Кривбас – Харківські Соколи 66:71 (12:27, 16:18, 14:16, 24:10)
Прикарпаття-Говерла – Рівне 63:74 (22:20, 10:27, 13:11, 18:16)
Ніко-Баскет – Черкаські Мавпи 81:86 (13:20, 27:20, 27:23, 14:23)
Старий Луцьк – Київ-Баскет 70:96 (19:31, 18:24, 10:24, 23:17)
Шульга дебютував за Бостон у передсезонних матчах.
Поділитись