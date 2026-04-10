Сергій Разумовський

Київ-Баскет успішно завершив чвертьфінальну серію плейоф української Суперліги, здобувши другу перемогу над Запоріжжям. У матчі-відповіді столична команда взяла гору з рахунком 75:64, завдяки чому оформила вихід до півфіналу турніру. Наступним суперником киян стануть Харківські Соколи.

Гра розпочалася у доволі рівній боротьбі, і в першій чверті жодна з команд не змогла забезпечити собі відчутної переваги. Однак уже в другій десятихвилинці Київ-Баскет почав відриватися в рахунку. Цей ривок став визначальним, адже після великої перерви столичний клуб не зупинився і в третій чверті довів свою перевагу до 20 очок.

Попри складну ситуацію, Запоріжжя не припинило боротьбу і зуміло скоротити відставання на 16 пунктів. Інтрига в матчі певний час зберігалася, однак повноцінно повернутися в гру запорізькій команді не вдалося. Підопічні Дмитра Забірченка зберегли контроль над перебігом зустрічі, втримали потрібний результат і без зайвих нервів довели поєдинок до перемоги, яка гарантувала їм місце у півфіналі.

Ще драматичніше розвивалися події в іншому матчі ігрового дня, де БК Рівне зійшовся з Говерлою. Основний час цієї зустрічі завершився внічию — 68:68, тож командам довелося визначати сильнішого в овертаймі. У додатковій п’ятихвилинці рівняни виявилися трохи точнішими та холоднокровнішими, вигравши її з рахунком 9:8.

У підсумку БК Рівне здобув мінімальну перемогу — 77:76, а разом із нею і вирішальний успіх у серії з рахунком 2:1. Таким чином команда пробилася до наступного раунду плейоф і тепер у півфіналі зустрінеться з Дніпром.

Суперліга (Україна). Чвертьфінальна серія

Запоріжжя – Київ-Баскет 64:75 (15:18, 11:24, 26:17, 12:16)

Серія: 0:2

Говерла – БК Рівне 76:77 (19:27, 11:20, 14:8, 24:13)

Серія: 1:2

Отже, за підсумками чвертьфінальних протистоянь сформувалися обидві півфінальні пари. Київ-Баскет продовжить боротьбу за титул у дуелі з Харківськими Соколами, тоді як Рівне сперечатиметься за вихід до фіналу з Дніпром.