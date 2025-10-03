Суперліга повернулась з важкої перемоги Дніпра над Черкаськими Мавпами
Харківські Соколи виграли в овертаймі у Запоріжжя
27 хвилин тому
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Харківські Соколи — Запоріжжя 103:94 ОТ (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, 18:9)
Харківські Соколи: Хохоник 18 + 5 підбирань + 13 передач, Клімов 13, Соловйов 23, Заплотинський 10 + 9 підбирань, Нікітін 16 – старт; Микита Безима 8 + 5 підбирань, Клебан 7, Мартинов 5, Максим Безима 3, Шавгаров 0, Чевердін 0, Змієвський 0
Запоріжжя: Метьюз 9, Ловінгс 31 + 5 підбирань, Ліщина 8, Ейса 31 + 7 підбирань, Буц 4 + 7 підбирань – старт; Величко 9, Кіктєв 2, Кліманов 0, Суркіс 0, Терьохін 0
Черкаські Мавпи – Дніпро 62:72 (21:14, 16:24, 12:12, 13:22)
Черкаські Мавпи: Марченко 6, Холод 1, Пирогов 8, Агафонов 13 + 8 підбирань + 4 передачі, Кошеватський 19 + 5 підбирань + 5 передач – старт; Упир 0, Голенков 4 + 6 підбирань, Дідіамака 7, Гемлін 4
Дніпро: Вільямсон 5 + 4 підбирання, Тимофеєнко 19, Конєв 12 + 9 підбирань, Загреба 4 + 6 підбирань, Горобченко 3 – старт; Колдомасов 0, Бондарчук 3, Дружелюбов 0, Сорочан 2, Дубоненко 9, Закурдаєв 15 + 6 підбирань
