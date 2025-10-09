Олег Гончар

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв за Юту Джаз у передсезонному матчі НБА проти Г’юстон Рокетс. Матч завершився поразкою клубу українця з рахунком 127:140.

Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, набрав 9 очок, реалізувавши 4 з 11 кидків із гри, зокрема 1 з 6 триочкових. Також українець записав на свій рахунок 2 підбирання, 2 асисти та 2 перехоплення.

Раніше Михайлюк звинуватив головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса в образах, маніпуляціях й не хоче з ним працювати.