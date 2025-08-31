Михайлюк розповів про строки відновлення після травми
Гравець Юти Джазз планує повернутися у форму
близько 3 годин тому
Святослав Михайлюк
Український захисник Юти Джазз Святослав Михайлюк в інтерв'ю Base of Ukrainian розповів про строки свого відновлення після травми.
Зазначимо, що саме травма завадила гравцю зіграти за збірну України у прекваліфікації ЧС-2027.
«Зі здоровʼям вже краще. Через пару тижнів буду вже на 100% готовий, сподіваюся.
Сезон в НБА завжди непередбачуваний, але надіюсь що він буде більш успішний, ніж минулий рік, для мене і для моєї команди загалом».
