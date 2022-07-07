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«Ситуація інша у порівнянні з лютим». Чемпіони світу іспанці не допускають недооцінки збірної України

Заключний матч першого раунду відбору на ЧС-2023 дивіться на XSPORT
Баскетбол Збірна України
16:36
«Ситуація інша у порівнянні з лютим». Чемпіони світу іспанці не допускають недооцінки збірної України
Фото: fbu.ua

Головний тренер збірної Іспанії Серджо Скаріоло висловився щодо заключного матчу першого раунду кваліфікації ЧС-2023, в якому його підопічні зустрінуться зі збірною України:

Ми зробимо все, щоб здобути перемогу. Це суперник, який, обігравши Грузію, дав зрозуміти, що знаходиться у гарній формі і в зовсім іншій ситуації у порівнянні з матчем у лютому. До команди додався Святослав Михайлюк, який є гравцем найвищого європейського рівня і гравцем рівня НБА. Ми маємо бути готові до матчу проти України – у них якісні великі гравці та сильні снайпери.

Захисник діючих чемпіонів світу Хайме Фернандес заявив, що після поразки від Грузії результат матчу з Україною є дуже важливим: 

Ця гра дуже важлива для нас після поразки від Грузії. Настав час зробити крок вперед в матчі проти команди, яка знаходиться у дуже хорошій формі. Ми маємо зіграти значно краще, аніж у попередньому матчі. Ми сконцентровані на перемозі і робимо все, щоб підійти до гри у найкращому стані.

Нагадаємо, що зустріч Україна – Іспанія пройде на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Початок – 7 липня о 19:00.  

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (баскетбол) збірна Іспанії (баскетбол)

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