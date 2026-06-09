Володимир Кириченко

Президент США Дональд Трамп був освистаний під час виконання національного гімну на третьому матчі фіналу НБА між Нью-Йорком і Сан-Антоніо.

Раніше Трамп прийняв запрошення від власника Нью-Йорка Джеймса Долана відвідати третій матч серії в Медісон-сквер-гарден.

Востаннє чинний президент США відвідував матч НБА у 2015 році, коли Барак Обама дивився гру між Чикаго та Клівлендом.

Нікс, яких підтримує Трамп, програли Сперс на домашньому майданчику (111:115), але продовжують лідирувати в серії – 2:1.

Раніше Трамп анонсував безкоштовний турнір UFC у Білому домі.