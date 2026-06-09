Трампа освистали в Нью-Йорку на фіналі НБА
Президент США вирішив підтримати Нікс в дуелі з Клівлендом
близько 3 годин томуПідписатися в
Дональд Трамп / Фото - CNN
Президент США Дональд Трамп був освистаний під час виконання національного гімну на третьому матчі фіналу НБА між Нью-Йорком і Сан-Антоніо.
Раніше Трамп прийняв запрошення від власника Нью-Йорка Джеймса Долана відвідати третій матч серії в Медісон-сквер-гарден.
Востаннє чинний президент США відвідував матч НБА у 2015 році, коли Барак Обама дивився гру між Чикаго та Клівлендом.
Нікс, яких підтримує Трамп, програли Сперс на домашньому майданчику (111:115), але продовжують лідирувати в серії – 2:1.
Раніше Трамп анонсував безкоштовний турнір UFC у Білому домі.