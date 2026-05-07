Володимир Кириченко

Бійці співголовних подій UFC Freedom 250 провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Овальному кабінеті.

Серед бійців, які завітали до Трампа, були Ілія Топурія та Джастін Гейджі, а також Алекс Перейра і Сиріл Ган. Вони стояли позаду президента Сполучених Штатів Америки.

На зустрічі Трамп показав фотографії рендеру октагону на Південному газоні Білого дому, а також того, як сидітимуть 4 тисячі глядачів на заході.

Ali Abdelaziz speaks on the #UFCFreedom250 event inside the Oval Office with Donald Trump and the four championship fighters on the fight card.



UFC Freedom 250 відбудеться 14 червня на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Нагадаємо, UFC White House матиме найбільший бюджет в історії промоушену – попередній рекорд буде побитий у 3 рази.