Трамп анонсував безкоштовний турнір UFC у Білому домі
Турнір заплановано на 14 червня
Президент США Дональд Трамп розповів про проведення турніру UFC Freedom 250 безпосередньо у Білому домі. Слова наводить Yahoo Sports.
Трамп зазначив, що захід буде відкритим для всієї країни, а вхід для глядачів зроблять безкоштовним.
Я думаю, це буде найбільша подія, яку ми коли-небудь проводили в Білому домі. Здебільшого Білий дім не проводить спортивні заходи. Це найвидатніші чемпіони. Це найкращі бійці у світі. Ви можете зрозуміти це, просто подивившись на них. Весь народ запрошений. Наша країна запрошена на це. Вхід безкоштовний.
UFC White House матиме найбільший бюджет в історії промоушену – попередній рекорд буде побитий у 3 рази.
