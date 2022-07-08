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Тренер збірної Іспанії: «Молимося за те, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше»

Серджо Скаріоло назвав перемогу своєї команди великою
Баскетбол Збірна України
07:17
Тренер збірної Іспанії: «Молимося за те, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше»

Головний тренер збірної Іспанії Серджо Скаріоло прокоментував перемогу своєї команди над Україною (77:76) в рамках відбору на чемпіонат світу-2023. Його слова приводить прес-служба ФБУ:

«Велика перемога — одна з найголовніших в рамках відбору. Важка перемога проти хорошої команди.  Я хочу виказати слова підтримки всій делегації збірної України, фанам, які знаходяться вдома. Ми молимося за те, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

В той же час ми пишаємося тим, як виклалися в цьому матчі наші гравці. Ми добре боролися протягом останніх хвилин, спрацювали певні зміни в задній лінії на цей матч. Був ефективний захист проти Михайлюка, який є сильним гравцем. Але найголовніше те, що гравці віддавали всі сили від першої до останньої хвилини. Так, були помилки, особливо жахливий відсоток реалізації штрафних. Завершення матчу могло б бути комфортнішим, але ми закинули лише 50% штрафних. Але перемога за нами і ми дуже щасливі».

В свою чергу, Айнарс Багатскіс сказав, що він пишається збірною України.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Баскетбол

Тренер збірної Іспанії: «Молимося за те, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше»
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