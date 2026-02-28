Тріпл-дабл Йокича не врятував Денвер від поразки від Оклахоми, Бостон розбив Бруклін
Детройт в овертаймі дотиснув Клівленд
близько 15 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Детройт – Клівленд 122:119 ОТ (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5)
Детройт: Дюрен 33 + 16 підбирань, Каннінгем 25 + 10 підбирань + 7 передач, Томпсон 18 + 8 підбирань, Гарріс 11 + 6 перехоплень, Д. Робінсон 8 – старт; Холланд 12, Дженкінс 8, Рід 4, Грін 2, Леверт 1
Клівленд: Аллен 25 + 9 підбирань, Е. Моблі 23 + 12 підбирань + 4 блок-шоти, Меррілл 20, Тайсон 15, Шрьодер 12 + 9 передач + 8 втрат – старт; Браянт 13 + 8 підбирань, Портер 5 + 12 передач, Проктор 4, Томлін 2
Бостон – Бруклін 148:111 (35:32, 31:25, 43:26, 39:28)
Бостон: Браун 28 + 7 підбирань + 9 передач, Гаузер 13, Вайт 12 + 7 передач, Шаєрман 10 + 6 передач, Кета 8 – старт; Вучевич 28 + 11 підбирань, Прітчард 22, Гонсалес 8, Волш 6, Бентон 4, Гарза 4, Гарпер 3, Тонджей 2
Бруклін: Портер 18, Клекстон 12, Клауни 10, Траоре 8 + 7 передач, Демін 5 – старт; Вольф 16, Майнотт 9, Агбаджі 8, Манн 8, Сараф 7, З. Вільямс 5, Нельсон 3, Шарп 2
Мілвокі – Нью-Йорк 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24)
Мілвокі: Тернер 19, Кузма 17, Роллінз 13 + 5 втрат, Портер 11 + 10 передач, Грін 7 – старт; Портіс 14, Томас 7, Трент 5, Г. Гарріс 2, Сімс 2, Т. Адетокумбо 1
Нью-Йорк: Брансон 27 + 7 підбирань, Анунобі 24, Таунс 17 + 13 підбирань, Гарт 12, Бріджес 10 + 6 передач – старт; Шемет 15, Діавара 10, Альварадо 7, Колек 3, Сохан 2
Даллас – Мемфіс 105:124 (20:34, 24:30, 26:37, 35:23)
Даллас: Вільямс 16 + 8 підбирань, Геффорд 14, Крісті 13 + 5 втрат, Міддлтон 10, Маршалл 4 – старт; Пауелл 13 + 11 підбирань, Джонсон 12, Келлі 9, Сіссе 8 + 8 підбирань, Джонс 6
Мемфіс: Проспер 16 + 10 підбирань, Піппен 15, Джексон 12, Веллс 12, Смолл 9 – старт; Спенсер 25, Гендрікс 11 + 8 підбирань, Клейтон 11, Мейшек 8, Рупер
Оклахома – Денвер 127:121 ОТ (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14)
Оклахома: Гілджес-Александер 36 + 9 передач, Холмгрен 15 + 21 підбирання, Воллес 10, Гартенштайн 9 + 8 підбирань, Дорт 8 – старт; Маккейн 14, Карузо 12, Джейлін Вільямс 12, Джо 9, Віггінс 2
Денвер: Дж. Мюррей 39 + 8 підбирань + 6 передач, К. Браун 23 + 8 підбирань, Йокич 23 + 17 підбирань + 14 передач, К. Джонсон 7 + 8 підбирань, Стротер 0 – старт; Гардуей 16, Б. Браун 7, Валанчунас 6