Олег Гончар

Український захисник Святослав Михайлюк узяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА, в якому Юта поступилася Новому Орлеану з рахунком 118:129.

Український захисник розпочав зустріч на лаві запасних і провів на майданчику 15 хвилин. За цей час він набрав 14 очок, зібрав 2 підбирання та віддав 3 результативні передачі. Михайлюк реалізував 5 із 10 кидків з гри, зокрема влучив 4 із 7 триочкових.

У поточному сезоні 28-річний баскетболіст зіграв 47 матчів. У середньому він набирає 9 очок, робить 2,5 підбирання та 1,9 асиста за гру.