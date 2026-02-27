Михайлюк набрав 14 очок у матчі проти Нового Орлеана
Українець вийшов із лави та відіграв 15 хвилин за Юту
близько 15 годин тому
Святослав Михайлюк
Український захисник Святослав Михайлюк узяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА, в якому Юта поступилася Новому Орлеану з рахунком 118:129.
Український захисник розпочав зустріч на лаві запасних і провів на майданчику 15 хвилин. За цей час він набрав 14 очок, зібрав 2 підбирання та віддав 3 результативні передачі. Михайлюк реалізував 5 із 10 кидків з гри, зокрема влучив 4 із 7 триочкових.
У поточному сезоні 28-річний баскетболіст зіграв 47 матчів. У середньому він набирає 9 очок, робить 2,5 підбирання та 1,9 асиста за гру.