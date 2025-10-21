Олег Гончар

Федерація баскетболу України визначила найкращих гравців третього ігрового тижня Суперліги сезону-2025/2026.

MVP став центровий Київ-Баскета Максим Сандул, який у матчі проти Рівного встановив рекорд сезону — 20 підбирань за гру. За 22 хвилини на майданчику він набрав 8 очок, 5 передач та досяг рейтингу ефективності 32.

Символічна збірна тижня, сформована за результатами матчів у Запоріжжі, Дніпрі та Києві. Брекстон Лавінгс (Запоріжжя) за два матчі набирав у середньому 25,5 очка, 4,5 підбирання, 2,5 перехоплення та 2,0 передачі. Ілля Ліщина (Запоріжжя) — 15,0 очка, 9,5 підбирання, 1,5 перехоплення. Олексій Соловйов (Харківські Соколи) — 15,0 очка, 6,0 підбирання. Сергій Загреба (Дніпро) — 14,5 очка, 5,0 підбирання. Сандул став останнім.

Нагадаємо, Старий Луцьк припинив співпрацю з головним тренером.