«Цього разу ми обісралися». Тимофеєнко — про поразку Дніпра від Корони Брашов
Капітан команди емоційно відреагував на поразку
близько 10 годин тому
Фото: FIBA
Капітан баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофеєнко в Instagram прокоментував поразку від румунської Корони Брашов у кваліфікації Кубка Європи FIBA.
На жаль, але цього разу ми обісралися. Від лиця нашої команди прошу вибачення в наших вболівальників, які вірили в нас. Сподіваюсь, у сезоні ми таких приводів вам не будемо давати.
За підсумками кваліфікації українский клуб не зміг пробитися до основного раунду Кубка Європи FIBA.
