Євробакет-2025: Туреччина сенсаційно перемогла Сербію та інші результати ігрового дня
Португалія обіграла Естонію, Литва здолала Швецію
близько 1 години тому
На чемпіонаті Європи з баскетболу 3 вересня відбулися матчі в групах А в Ризі та в групі В в Тампере. Найбільш неочікуваною стала поразка Сербії від Туреччини, де 22 очки Ніколи Йокича не допомогли фавориту.
Євробаскет-2025. Група А
Естонія — Португалія 65:68 (14:14, 18:13, 13:20, 20:21)
Чехія — Латвія 75:109 (24:30, 20:28, 12:28, 19:23)
Туреччина — Сербія 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17)
Євробаскет-2025. Група В
Чорногорія — Велика Британія 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21)
Литва — Швеція 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18)
Фінляндія — Німеччина 61:91 (19:21, 17:29, 13:19, 12:22)
