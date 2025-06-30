Північноамериканський журналіст та оглядач Національної баскетбольної асоціації (НБА) Сем Емік у своєму матеріалі на The Athletic прокоментував майбутнє зіркового легкого форварда Леброна Джеймса в Лос-Анджелес Лейкерс.

«Коли стало відомо про рішення Джеймса, по всій лізі відразу почали поширюватися чутки: багато керівників інших команд задумалися, чи не віщує це його можливий запит на обмін. Нагадаємо, Леброн має пункт про заборону обміну, так що він сам контролює своє майбутнє.

Втім, не виключено, що подібні кроки – лише чергова спроба чинити тиск на керівництво клубу з метою посилити склад. Як би там не було, стає все очевиднішим: навіть якщо Джеймс не завершить кар'єру наступного літа, цей сезон цілком може стати для нього останнім у формі Лейкерс».