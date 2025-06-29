Агент Леброна Джеймса: «Складно боротися за перемоги і планувати майбутнє»
Зірка Лейкерс залишає команду?
17 хвилин тому
Фото: Getty Images
Спортивний агент Річ Пол, засновник Klutch Sports Group, поділився думками щодо майбутнього свого клієнта — Леброна Джеймса, 40-річного форварда Лос-Анджелес Лейкерс.
Ми розуміємо, як складно одночасно боротися за перемоги зараз і планувати майбутнє. Ми дійсно хочемо зважити, що буде найкращим варіантом для Леброна на цьому етапі його життя та кар’єри. Він прагне провести кожен наступний сезон якомога продуктивніше. І в Лейкерс це розуміють та повністю його підтримуют.
Рівз відхилив пропозицію Лейкерс на $89 млн.
Відомо, що Леброн Джеймс залишиться в Лейкерс на сезон 2025/2026.
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