Український клуб може припинити існування через фінансові труднощі
Бронзовий призер Першої ліги минулого сезону може не стартувати у наступному
близько 1 години тому
Баскетбольний клуб Суми оголосив про серйозні фінансові проблеми, через які не зможе розпочати новий сезон у Першій лізі України. Про це повідомила пресслужба команди в Instagram 15 вересня 2025 року.
«Через відсутність необхідної підтримки та фінансування ми не можемо рухатися далі й ризикуємо припинити існування. Просимо всіх небайдужих допомогти зберегти баскетбол у Сумах!»
У минулому сезоні Суми здобули бронзу Першої ліги, ставши гордістю місцевих уболівальників. Клуб закликає звертатися з пропозиціями підтримки до них, оскільки без швидкої допомоги команда може зникнути.
