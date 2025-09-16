Олег Гончар

Баскетбольний клуб Суми оголосив про серйозні фінансові проблеми, через які не зможе розпочати новий сезон у Першій лізі України. Про це повідомила пресслужба команди в Instagram 15 вересня 2025 року.

«Через відсутність необхідної підтримки та фінансування ми не можемо рухатися далі й ризикуємо припинити існування. Просимо всіх небайдужих допомогти зберегти баскетбол у Сумах!»

У минулому сезоні Суми здобули бронзу Першої ліги, ставши гордістю місцевих уболівальників. Клуб закликає звертатися з пропозиціями підтримки до них, оскільки без швидкої допомоги команда може зникнути.

