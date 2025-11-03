Олег Гончар

Українські легіонери продовжують активно виступи в Європі.

У чемпіонаті Польщі Шльонськ переміг Даброва Горніча з рахунком 97:80. Іссуф Санон відіграв 20 хвилин, набравши 19 очок (2/5 двоочкових, 5/9 триочкових). До цього він додав 5 підбирань, 3 передачі та 3 перехоплення при 1 втраті й 3 фолах.

Рейтинг ефективності Санона склав +22 очки. Іссуф став другим за результативністю в матчі.

У французькій лізі U-21 Монако розгромив Лімож 110:70. 20-річний Максим Кличко провів на майданчику 23 хвилини й записав 13 очок (4/6 двоочкових, 1/1 триочковий, 2/4 штрафних).

Центровий зібрав 4 підбирання, віддав 2 передачі, поставив 3 блок-шоти при 1 втраті та 2 фолах. Його рейтинг ефективності сягнув +15.

У другому дивізіоні Польщі Лодзь здолав Бидгощ 85:74. Олександр Антіпов відіграв 23 хвилини, набрав 6 очок (3/6 двоочкових), зібрав 5 підбирань і віддав 3 передачі при 1 втраті та 2 фолах. Рейтинг ефективності +7.