Олег Гончар

Клуби з українськими гравцями активно готуються до нового баскетбольного сезону, проводячи товариські матчі, повідомив портал basket.com.ua.

Шльонськ під керівництвом головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса здобув перемогу над польським Старт Люблін із рахунком 96:78. Лідером матчу став захисник збірної України Іссуф Санон, який за 19 хвилин 46 секунд набрав 17 очок (3/3 двоочкові, 3/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 2 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення при 1 втрату та 1 фол. Його показник плюс-мінус склав +14.

Натомість австрійський Капфенберг Буллз, за який виступає українець Віталій Зотов, поступився італійському Чівідале з рахунком 80:96. Зотов став другим за результативністю у своїй команді, набравши 15 очок. Лідером за очками став Квінтон Грін із 18 очками.

Нагадаємо, на Євробаскеті-2025 Словенія з Дончичем програла Франції, а Німеччина перемогла Литву.