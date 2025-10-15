Олег Гончар

36-річний зірковий розігруючий і MVP НБА 2017 року Расселл Вестбрук домовився про контракт із Сакраменто, повідомив його агент Джефф Шварц для ESPN.

Угода розрахована на один рік вартістю 3,6 млн доларів, що є ветеранським мінімумом. Папери підпишуть цього тижня.

Вестбрук, який розпочав кар’єру в Оклахомі-Сіті (2008–2019), здобув титул MVP у сезоні 2016/2017. Минулого сезону в Денвері він зіграв 75 матчів регулярного чемпіонату, набираючи в середньому 13,3 очка, 4,9 підбирання та 6,1 передачі за 27,9 хвилин.

У плей-офф його показники склали 11,2 очка, 4,4 підбирання та 4,6 передачі за 88 ігор загалом.

Сакраменто, які торік посіли 9-те місце в Західній конференції, потребують глибини в задній лінії.

