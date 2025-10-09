Леброна звинуватили в зруйнованій кар'єрі Вестбрука
Колишній центровий НБА розкритикував зірку Лейкерс
близько 2 годин тому
Колишній центровий НБА турецького походження Енес Кантер (33 роки) звинуватив чотириразового чемпіона ліги Леброна Джеймса із Лос-Анджелес Лейкерс у зруйнованій кар'єрі зіркового захисника Рассела Вестбрука, повідомляє The Sports Rush.
«Коли граєш із кимось на кшталт Леброна, усе обертається навколо його особистості. Якщо сезон провалюється, потрібен цап-відбувайло. У тому сезоні Расса обрали таким цапом. Подивіться на його кар'єру після цього: на жаль, хлопець навіть зараз не може знайти команду. Це божевілля. Мені прикро за нього».
Джеймс і Вестбрук грали разом за «Лейкерс» з 2021 по 2023 рік. У той період команда не досягла значних успіхів, а Вестбрук зіткнувся з критикою.
